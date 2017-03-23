Площадь пожара на арсенале в Балаклее увеличилась - Минобороны

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Площадь пожара на военных складах в Балаклее увеличилась, локализовать возгорание пока не удалось, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"По состоянию на 13 часов произошло расширение района, охваченного огнем, локализовать пожар пока не удалось", — говорится в сообщении.

Представитель Министерства обороны Украины Виталий Саранцев сообщил, что военнослужащие и представители ГСЧС делают все возможное для ликвидации катастрофы. Проведена эвакуация жителей близлежащих сел. Работают бригады, которые ищут тех, кто не уехал из опасной зоны.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 3:00 четверга со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

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Как сообщается на странице Генштаба, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.