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    Площадь пожара на арсенале в Балаклее увеличилась - Минобороны

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (37)

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    Как отмечается, представитель Министерства обороны Украины Виталий Саранцев сообщил, что военнослужащие и представители ГСЧС делают все возможное для ликвидации катастрофы.
    Взрыв на складе арсенала в Харьковской области
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Площадь пожара на военных складах в Балаклее увеличилась, локализовать возгорание пока не удалось, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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    "По состоянию на 13 часов произошло расширение района, охваченного огнем, локализовать пожар пока не удалось", — говорится в сообщении.

    Представитель Министерства обороны Украины Виталий Саранцев сообщил, что военнослужащие и представители ГСЧС делают все возможное для ликвидации катастрофы. Проведена эвакуация жителей близлежащих сел. Работают бригады, которые ищут тех, кто не уехал из опасной зоны.

    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 3:00 четверга со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

    Смотрите также: Взрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев

    Как сообщается на странице Генштаба, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

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