Пожар на складе в Балаклее пока не тушат - Матиос

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Тушение пожара, который возник на складе с боеприпасами в Балаклее Харьковской области, в настоящее время не осуществляется, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"В связи с продолжающейся детонацией боеприпасов тушение пожара в настоящее время осуществляться не может, и оно не осуществляется", — сообщил он в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".

Среди версий возникновения пожара и последующих взрывов на складе рассматривается служебная халатность, сообщил Матиос.

Прокурор подчеркнул, что основной версией остается диверсия. Как сказал Матиос, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе был слышен гул беспилотника, потом начались взрывы, передает УНИАН.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, приведший к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. Проводится эвакуация местного населения. Согласно последней информации, погибших и пострадавших нет.

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По данным Генштаба, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что к диверсии на складе боеприпасов в Харьковской области, в результате которой возник пожар, могут быть причастны военнослужащие России, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ДНР и ЛНР отрицают свою причастность к инциденту.