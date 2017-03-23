Диверсия или заметают следы воровства? Эксперты о взрывах в Балаклее

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Балаклее Харьковской области в ночь на четверг в результате ЧП на территории военной базы начали взрываться боеприпасы. Жители близлежащих районов спешно покидали свои дома, по сообщениям очевидцев, часть жителей прячутся в подвалах.

Объявлена эвакуация. Часть жителей вывозят в направлении пос. Савинцы, по сообщениям СМИ, на дорогах образовались заторы, у автозаправок – очереди.

Появились первые версии причин ЧП. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами – танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия.

"По предварительным данным (теперь уже по результатам следственных действий) военного прокурора Харьковского гарнизона (который находится на месте событий), в результате диверсии сегодня ночью в 3 часа. 2 мин. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекшей детонацию боеприпасов", – написал Матиос на своей странице в Facebook.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что к диверсии на складе боеприпасов в Харьковской области, в результате которой возник пожар, могут быть причастны военнослужащие России, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Однако в такие объяснения верят не все. Так, политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что "диверсионная" версия – слишком удобна для власти. Причины могут быть совсем другие.

"Власть уже заявила, что взрыв на крупнейшем складе боеприпасов в Харьковской области – это диверсия. А меня вот терзают смутные подозрения, что кто-то заметает следы воровства. Или таким образом готовит почву для крупного военного заказа", – написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Впрочем, по его словам, "нельзя исключать и банальный человеческий фактор".

"Поскольку от наших пьяных военных лучше держаться подальше не только боеприпасам. Но итоге все равно будет один ответ — виноваты диверсанты. Заодно можно усилить в обществе истерику про агентов Кремля. Хотя, как мы видим, сидят они во властных кабинетах…", – отметил аналитик.

По мнению Корнейчука, это ЧП стало поводом продолжить линию нынешней власти на повышения градуса "истерики".

"Власть проснулась и дала команду разводить истерию в обществе. Погранслужба быстро усилила охрану границы с Россией. Гройсман вылетает на место взрыва военных складов. Сейчас все по Харьковской области будут бегать и ловить Путина с петардами, которыми он поджег боеприпасы. Короче, понеслось!" — резюмировал эксперт.

Масштабные пожары и взрывы боеприпасов на украинских военных складах происходят не впервые. И ранее "российских диверсантов" в инспирировании этих ЧП не обвиняли.

"В нулевых я несколько раз побывал с друзьями в селе Новобогдановка, где три (!) года подряд происходили масштабные взрывы на складе боеприпасов. Никто из местных жителей, которые прекрасно знали ситуацию на складах, не сомневался в том, что с помощью этих взрывов банально списывают проданные "налево" или распиленные на лом снаряды. Репортаж об этом был опубликован тогда в "Газете по-киевски" и вошел в мою первую книгу.

В августе 2008 года, когда мы возвращались через Харьков из журналистской командировки в Цхинвали, аналогичное ЧП произошло на складах около станции Лозовая. И СМИ вполне открыто говорили о том, что таким образом могли заметать следы поставок боеприпасов в Грузию.

Зато сейчас всё спишут на диверсию шпионов, не сомневайтесь", – написал журналист и общественный деятель Андрей Манчук на своей странице в Facebook.

В настоящее время на территории арсенала в Балаклее, где хранится 138 тысяч тонн боеприпасов, продолжаются взрывы разной интенсивности. По словам Матиоса, данных о человеческих жертвах нет.

"Готовится к вылету БПЛА для установления реальных объемов пораженных взрывами площадей арсенала", – сообщил военный прокурор.

Правоохранители предпринимают меры безопасности. Как сообщил начальник полиции Харьковской области Анатолий Дмитриев, весь личный состав харьковской полиции поднят по тревоге, возле места события расставлены блокпосты.

Для оказания помощи и выявления причин произошедшего, к месту ЧП вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины.

Склад боеприпасов в Балаклее – крупнейший в Украине. Напомним, 26 декабря 2015 года Генштаб ВСУ сообщал о попытке поджечь арсенал.