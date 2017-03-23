Что происходит в Балаклее: рассказ спецкора и военного эксперта

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области — это диверсия.

"По предварительным данным военного прокурора Харьковского гарнизона, который находится на месте происшествия, в результате диверсии сегодня ночью в 2 часа 56 минут на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (снаряды 120 и 152 мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области возник пожар, который вызвал детонацию боеприпасов", — отмечается в сообщении прокурора.

При этом, по словам Матиоса, данных о человеческих жертвах нет. От места детонации установлена 7-километровая зона опасности разлета боеприпасов. Организована эвакуация местного населения. Подробнее о ситуации в Балаклее сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент из Харькова Сергей Бобок.

Анатолий Матиос назвал причиной взрыва диверсию. Есть ли информация по этому поводу?

– На сегодня пока нет никаких других комментариев официальных лиц. Известно, что в Балаклею сейчас летит комиссия под руководством заместителя министра обороны Игоря Павловского. В самой Балаклее сейчас происходит отселение людей. Известно, что взрывной волной выбиты стекла в домах, расположенных неподалеку от арсенала.

Многие жители покидают свои жилища самостоятельно. Также организованы местными властями эвакуация жителей в село, расположенное неподалеку от Балаклеи, где они размещаются в местной школе. Каких-либо комментариев официальных лиц по этому поводу пока нет.

Известно, сколько людей эвакуировали?

– Нет, тоже пока этой цифры нет. Потому что все это произошло ночью. Эвакуация происходит. Утром в Балаклее прошло совещание руководителей местного управления Нацполиции. Принимаются меры безопасности. Но, опять-таки, даже какой-то информации о том, что уже объявлена какая-то зона отчуждения и прочее, тоже этого пока нет.

Взрывы продолжаются?

– Утром, во всяком случае, взрывы были. Из неподалеку расположенных селений были видны столбы дыма, которые поднимаются над территорией арсенала.

Насколько крупный этот склад боеприпасов?

– Этот склад боеприпасов считается одним из крупнейших в Европе. Это очень крупный склад. Там, на территории склада есть также оборонное предприятие по ремонту артиллерийского вооружения. И, в общем-то, два года назад там уже происходили инциденты, связанные с взрывами. То есть это, к сожалению, не первый случай.

Ситуацию с взрывами на складе боеприпасов проанализировал в эфире "ГС" военный эксперт Олег Стариков.

Скажите, это действительно самый крупный склад боеприпасов в Украине?

– Да, это самый крупный арсенал. Помните, когда в Сватово грохнул, была всего одна коробка. Это 100 тысяч тонн. Я просто с 1992 по 1993 год по линии военной контрразведки обслуживал Балаклеевский склад, я служил в Харьковской области. А потом уже в Киеве, когда был, я ездил с АП, именно мы проверяли Балаклеевский склад по системам охраны. Это здоровенный склад.

И самое главное другое, что система охраны и система работы на этом складе, на этом арсенале, отработана. На этих арсеналах не работают случайные люди.

По моему мнению, есть такие версии. Первая – это версия "Путин виноват", которую сейчас уже озвучил генпрокурор. Это или агентура, или дрон. Вторая версия – это солдат с большущим окурком, который зашел на территорию и поджег. И третья версия – помните, 330 каждому, когда в "Операции "Ы", это кража… То есть уже все украдено до нас.

Получается, пожар может быть попыткой замести следы после кражи?

– Я говорю, у меня три версии. Больше к третьей версии склоняюсь. Потому что ни с того, ни с сего, еще не знают, что произошло, как произошло, уже говорят, что залетел дрон. Как тогда они охраняли его три года войны?

У нас уже и опыт Сватово есть. Второе, агентура противника. Завелся диверсант. На складе где-то 300-400 человек работает. Я сам военный контрразведчик. Мы этих солдат, офицеров прорабатываем, беседуем каждый день.

Если, например, как Матиос говорит, это якобы диверсия, то военную контрразведку от опера до начальника военной контрразведки снимать надо. Понимаете, что произошло? А он это рассказывает.

В 2015-ом было заявление руководства военной службы, что в декабре была попытка диверсии там же, в Балаклее. Тогда удалось обойтись без взрывов. Никаких выводов в плане охраны сделано не было?

– Так вот, я же говорю. Первая – командование, которое осуществляет охрану, во-первых, это та территория очень серьезная. Это режимная зона. Туда зайти на эту режимную зону – это то же самое, как зайти на АЭС. Это невозможно. Там обыскивают. Понимаете, вот эти сказки, что солдат с большим окурком, развели костер. Это бред сивой кобылы.

Второе – диверсия. Прилетел дрон, бросил гранату. Вы же понимаете, какая территория. А где караул? Они не слышат, как дрон летит? А где средства ПВО?

Любая из этих версий ведет к криминальному расследованию. Я говорю, и снимать по линии командования. Дело в том, что начальник арсенала, они профессионалы. Они с лейтенантов растут до полковников. У них каждый шаг прописан. Они прекрасно все знают.

А я так думаю, это на уровне вооружения Минобороны и вооружения, вот Павловский полетел, если его не снимут, значит, мы понимаем, будет солдат с большим окурком.

Этот арсенал, там боеприпасов больше, чем было в Сватово?

– Да, Сватово – это было одна коробочка, а там, мне говорят, 100 таких коробочек, может даже больше. Там из космоса видно все.

Напомним, ранее специальный корреспондент Голоса Столицы Андрей Галицкий сообщил в эфире, что взрыв на шахте "Степная" произошел из-за попытки увеличить добычу угля.