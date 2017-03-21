В Бердянске в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в жилом доме в Бердянске Запорожской области, пострадал человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В г. Бердянск 20 марта в 23.05 в пятиэтажном жилом доме в однокомнатной квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего пострадал 1 человек (1980 г.р.), который с ожогами в тяжелом состоянии госпитализирован", — говорится в сообщении.

В комнате, где произошел инцидент, выбиты стекла оконной рамы. Разрушений несущих конструкций нет. Причина устанавливается.

Ранее сообщалось о взрыве в здании полиции в Ровно.

Также в начале марта произошел взрыв в жилом доме в Мариуполе.