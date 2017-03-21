наверх
21.03.201711:10
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Бердянске в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие

    (обновлено: )51
    Сообщается, что взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в однокомнатной квартире. В комнате, где произошел инцидент, выбиты стекла оконной рамы. Разрушений несущих конструкций нет.
    Взрыв в жилом доме в Бердянске
    vedomosti-ua.com

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в жилом доме в Бердянске Запорожской области, пострадал человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Первые кадры с места взрыва в здании полиции в Ровно

    "В г. Бердянск 20 марта в 23.05 в пятиэтажном жилом доме в однокомнатной квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего пострадал 1 человек (1980 г.р.), который с ожогами в тяжелом состоянии госпитализирован", — говорится в сообщении.

    В комнате, где произошел инцидент, выбиты стекла оконной рамы. Разрушений несущих конструкций нет. Причина устанавливается.

    Ранее сообщалось о взрыве в здании полиции в Ровно.

    Также в начале марта произошел взрыв в жилом доме в Мариуполе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Памятник Щорсу на бульваре Шевченко в Киеве. Архивное фото
    На металлолом. Украина против советских памятников
    Певец Робби Уильямс. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александри
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ