Свыше 20 человек погибли при взрыве автомобиля в Багдаде

Thaier Al-Sudani

КАИР, 20 мар — РИА Новости Украина. Двадцать три человека погибли и десятки получили ранения при подрыве начиненного взрывчаткой автомобиля на юге иракской столицы, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в полиции.

По данным агентства Рейтер, взрыв произошел на оживленной торговой улице в южном квартале Амиль, населенном преимущественно шиитами. Как сообщает агентство со ссылкой на источники в полиции и госпитале, погибли 23 человека, ранены 45.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок, однако большинство нападений в Ираке совершает ИГ.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство", захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.