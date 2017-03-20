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    В мире

    Свыше 20 человек погибли при взрыве автомобиля в Багдаде

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (603)

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    Взрыв произошел на оживленной торговой улице в южном квартале Амиль, населенном преимущественно шиитами. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок, однако большинство нападений в Ираке совершает ИГ.
    Спецслужбы на месте теракта в Багдаде
    Thaier Al-Sudani

    КАИР, 20 мар — РИА Новости Украина. Двадцать три человека погибли и десятки получили ранения при подрыве начиненного взрывчаткой автомобиля на юге иракской столицы, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в полиции.

    На месте теракта в Багдаде
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    Последствия терактов в Багдаде

    По данным агентства Рейтер, взрыв произошел на оживленной торговой улице в южном квартале Амиль, населенном преимущественно шиитами. Как сообщает агентство со ссылкой на источники в полиции и госпитале, погибли 23 человека, ранены 45.

    Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок, однако большинство нападений в Ираке совершает ИГ.

    В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство", захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

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