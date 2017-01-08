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Украинцев среди погибших или пострадавших в теракте в Багдаде нет - МИД

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Согласно информации консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter, в результате теракта в Багдаде погибших или пострадавших украинцев нет.
Взрыв в Багдаде
India TV, twitter

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Украинцев среди погибших или пострадавших вследствие теракта в Багдаде нет. Об этом консульская служба МИД Украины сообщает в Twitter.

Появилось видео взрыва в Багдаде. Видео
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Появилось видео взрыва в Багдаде

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"Посольство Украины информирует об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших в результате теракта в Багдаде", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Багдаде было совершено два теракта, в результате которых погибли 23 человека, еще около 50 получили ранения. Первый теракт произошел рядом с рынком в шиитском районе Джамила на востоке Багдада, второй — около рынка в другом шиитском районе Баладият.

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