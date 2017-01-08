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Последствия терактов в Багдаде

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В воскресенье в Багдаде было совершено два теракта, в результате которых погибли 23 человека, еще около 50 получили ранения. Первый теракт произошел рядом с рынком в шиитском районе Джамила на востоке Багдада, второй — около рынка в другом шиитском районе Баладият.
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Как сообщила консульская служба Министерства иностранных дел Украины, украинцев среди погибших и пострадавших в результате теракта в Багдаде нет.

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