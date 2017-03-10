В ЛНР назвали имя одного из задержанных бойцов ВСУ

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Одним из задержанных по подозрению в причастности к убийству начальника управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олега Анащенко является майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Иванчук, заявил в пятницу журналистам министр госбезопасности республики Леонид Пасечник.

Ранее в пятницу в МВД ЛНР сообщили, что полиция задержала подозреваемых в убийстве Анащенко, который погиб 4 февраля в результате взрыва автомобиля.

"Непосредственным исполнителем убийства Олега Анащенко является начальник инженерной службы 8-го полка специального назначения сил специальных операций ВСУ, майор Сергей Александрович Иванчук", — сказал Пасечник.

По словам чиновника, при совершении теракта было использовано взрывное устройство с дистанционным управлением.

"Еще одно взрывное устройство, начиненное поражающими элементами для уничтожения людей, группе использовать не удалось", — уточнил Пасечник.

По его словам, в августе 2016 года Иванчук действовал на территории непризнанной ЛНР в составе нескольких оперативных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые формировались для проведения специальных заданий.

"В августе 2016 года на территории ЛНР действовало до шести ДРГ", — добавил министр.

Напомним, утром 4 февраля на одной из улиц в центре Луганска прогремел взрыв. Очевидцы сообщили, что был взорван внедорожник марки Toyota. Позже стало известно, что подорванный автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олегу Анащенко. Он погиб на месте.