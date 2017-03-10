В ЛНР заявили о задержании бойцов спецназа ВСУ

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Военнослужащие сил специального назначения ВСУ задержаны в самопровозглашенной Луганской народной республике по подозрению в причастности к убийству начальника управления народной милиции Олега Анащенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД ЛНР Игоря Корнета.

Ранее в МВД ЛНР сообщили, что полиция задержала подозреваемых в убийстве Анащенко.

Глава МВД ЛНР заявляет, что все задержанные являются военнослужащими сил специального назначения ВСУ, "заброшенными в Луганск в составе диверсионно-террористической группы для совершения террористических актов по задачам Службы безопасности Украины".

На данный момент с задержанными проводятся следственные действия. Корнет не уточнил точное число задержанных.

Напомним, утром 4 февраля на одной из улиц в центре Луганска прогремел взрыв. Очевидцы сообщили, что был взорван внедорожник марки Toyota. Позже стало известно, что подорванный автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олегу Анащенко. Он погиб на месте.