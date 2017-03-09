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    В Запорожской области мужчина после ссоры переехал жену-депутата

    (обновлено: )120
    Как сообщили в полиции Запорожской области, мужчина сел за руль автомобиля "Chevrolet", но не убедившись в безопасности во время движения задним ходом, переехал собственную жену.
    На месте наезда на женщину в Запорожской области
    zp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Запорожской области мужчина после семейной ссоры, двигаясь задним ходом, совершил наезд на собственную жену. В результате аварии женщина скончалась, сообщает пресс-служба областного управление Национальной полиции в четверг.

    zp.npu.gov.ua
    На месте наезда на женщину в Запорожской области

    "8 марта 2017 года в 21:55 в Приазовское отделение полиции Мелитопольского отдела Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение от врача. Медицинские работники рассказали, что примерно в 20:30 в карете скорой помощи умерла 48-летняя депутат Приазовского районного совета. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции", — сообщает подробности полиция.

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    В ходе следственных действий было установлено, что супруги находились на дачном участке в селе Приморский Посад. Около 19:30 46-летний мужчина во дворе сел за руль автомобиля "Chevrolet". Не убедившись в безопасности во время движения задним ходом, он почувствовал преграду. Когда он вышел, то увидел, что совершил наезд на собственную жену.

    "Мужчина сразу вызвал скорую. А сам положил женщину в автомобиль и повез ее в больницу. По дороге он встретил медиков, которые стали оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Однако в карете скорой помощи от полученных повреждений потерпевшая погибла", — добавили в полиции.

    По информации СМИ, погибшая была депутатом Приазовского райсовета.

    Следователем Приазовского отделения полиции Мелитопольского отдела полиции ГУНП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате аварии погиб депутат.

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