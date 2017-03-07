Ледяной дождь в Москве: почти 700 ДТП и десятки пострадавших

С 6 марта на ряд регионов центральной части России, в том числе Москву, обрушились осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, причиной большого числа аварий стала образовавшаяся в понедельник наледь на московских дорогах.

"За 6 марта зарегистрировано 692 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, за сутки в городе произошло 19 ДТП с пострадавшими — травмы получили 23 человека, пятеро из них — дети. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 92 водителя, которые управляли автомобилем, будучи в нетрезвом виде.

Как сообщили во вторник в пресс-службе департамента здравоохранения столицы РФ, около 70 человек обратились за медицинской помощью в Москве из-за прошедшего ледяного дождя.

"Медицинская помощь оказана 67 обратившимся в связи с аномальными погодными условиями (ледяной дождь)", — сказал представитель департамента, не уточнив, потребовалась ли кому-либо госпитализация.

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