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    Происшествия

    В Днепропетровской области в результате ДТП погиб депутат

    (обновлено: )30
    Сообщается, что водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте, водитель был доставлен в больницу.
    В Днепропетровской области в результате ДТП погиб депутат
    ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Депутат Днепропетровского облсовета от "Радикальной партии" Сергей Лященко погиб в результате аварии в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба фракции на странице в Facebook.

    "Страшная авария забрала жизнь Сергея Лященко. Эта трагедия коснулась сердца каждого кто его знал. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении фракции в сети Facebook.

    ГУ Нацполиции в Днепропетровской области
    В Днепропетровской области в результате ДТП погиб депутат

    Прощание с депутатом состоится в субботу в 12:00 в Преображенском соборе.

    Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Житомирской области погибли два человека, трое получили травмы различной степени тяжести.

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