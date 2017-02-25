ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Депутат Днепропетровского облсовета от "Радикальной партии" Сергей Лященко погиб в результате аварии в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба фракции на странице в Facebook.

"Страшная авария забрала жизнь Сергея Лященко. Эта трагедия коснулась сердца каждого кто его знал. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении фракции в сети Facebook.

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области В Днепропетровской области в результате ДТП погиб депутат

Прощание с депутатом состоится в субботу в 12:00 в Преображенском соборе.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Житомирской области погибли два человека, трое получили травмы различной степени тяжести.