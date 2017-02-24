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    В ДТП в Перу погибли почти 20 человек

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    Глава пожарной службы страны Виктор Фернандес сообщил, что из-за высокой скорости грузовика после столкновения произошел взрыв и тела почти всех 19 жертв были обнаружены обгоревшими.
    Скорая. Архивное фото
    Associated Press Wong Maye-E

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Перу грузовик врезался в мотоцикл и микроавтобус, в результате чего погибли почти 20 человек.

    Смотрите также: ДТП в Подмосковье: столкнулись около 30 авто

    Глава пожарной службы страны Виктор Фернандес сообщил, что из-за высокой скорости грузовика после столкновения произошел взрыв и тела почти всех 19 жертв были обнаружены обгоревшими.

    Останки были доставлены в близлежащий город Трухильо, где судебные эксперты пытаются установить личности погибших, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Как сообщалось ранее, около 30 автомобилей столкнулось в нескольких ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, пострадали два человека.

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