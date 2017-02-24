В ДТП в Перу погибли почти 20 человек

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Перу грузовик врезался в мотоцикл и микроавтобус, в результате чего погибли почти 20 человек.

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Глава пожарной службы страны Виктор Фернандес сообщил, что из-за высокой скорости грузовика после столкновения произошел взрыв и тела почти всех 19 жертв были обнаружены обгоревшими.

Останки были доставлены в близлежащий город Трухильо, где судебные эксперты пытаются установить личности погибших, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщалось ранее, около 30 автомобилей столкнулось в нескольких ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, пострадали два человека.