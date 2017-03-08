Масштабное ДТП в США: поезд протаранил автобус, есть погибшие и раненые

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. По меньшей мере четыре человека погибли, еще десятки получили ранения в результате столкновения поезда и автобусом в американском штате Миссисипи, сообщает телеканал Fox со ссылкой на полицию.

WLOX News Столкновение поезда и автобуса в американском штате Миссисипи

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Билокси во вторник около 14.15 (22.15 по Киеву). Как сообщил глава местной полиции Джон Миллер, автобус направлялся из штата Техас, в нем было около 50 пассажиров.

WLOX News Столкновение поезда и автобуса в американском штате Миссисипи

Сообщается, что в настоящий момент спасательные службы достают пострадавших из искореженного автобуса. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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