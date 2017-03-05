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    Попавший в ДТП солист Bad Boys Blue в понедельник вылетит в Варшаву

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    Как сообщается, музыканта будут транспортировать на специальных носилках, организаторы тура уже договорились на этот счет с авиакомпанией. На данный момент Джон МакИнерни чувствует себя нормально.
    Группа Bad Boys Blue
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Солист музыкальной группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни в понедельник вылетит в Варшаву. Об этом сообщил РИА Новости менеджер музыкантов Тарас Волковинский.

    ДТП с участием автомобиля, в котором находился Николай Караченцов
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    Как сообщалось ранее, музыканты попали в ДТП по дороге из Новосибирска в Томск – их Lexus столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и неожиданно остановившимся грузовиком Volvo с полуприцепом. МакИнерни получил перелом бедра.

    "Завтра из Томска вылетаем в Варшаву. Сразу после аварии скорая помощь с переломом бедра увезла (МакИнерни) в Болотное – там оказали первую помощь, чтобы можно было транспортировать, затем приехали в Томск. Здесь сделали операцию", — рассказал собеседник агентства, добавив, что в концерте в Томске он не участвовал.

    По его словам, транспортировать музыканта будут на специальных носилках, и в настоящее время организаторы тура уже договорились на этот счет с авиакомпанией. "Сейчас он (МакИнерни) чувствует себя абсолютно нормально", — отметил менеджер, добавив, что музыкант улетит в Варшаву в понедельник через Москву.

    Bad Boys Blue — евродиско-группа. Была образована в Кельне в 1984 году. За свою историю музыканты выпустили около 30 хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира. В Новосибирске группа выступила на концерте Mega Dance 90-х.

    Ранее сообщалось, что попавший в ДТП актер Николай Караченцов проведет в больнице еще несколько дней. Актер был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. Позднее его перевели в нейрохирургическую реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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