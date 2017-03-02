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    ГПУ заподозрила мэра Кривого Рога в хищении средств, проходят обыски

    (обновлено: )2210
    По словам Юрия Луценко, в рамках расследования проверяется возможная причастность к совершению хищения городского головы Юрия Вилкула, его первого заместителя, секретаря горсовета Евгения Удода, других должностных лиц горсовета и ряда предприятий.
    Юрий Вилкул
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Криворожском городском совете Днепропетровской области в четверг проводится ряд обысков и проверяется возможная причастность мэра Юрия Вилкула к хищению средств, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

    "Сегодня проводятся ряд обысков в Криворожском городском совете, по месту проживания и осуществления коммерческой деятельности директоров и учредителей предприятий, причастных к легализации 200 млн грн, выделенных из бюджета в 2016 году", — написал генпрокурор.

    По словам Луценко, в рамках расследования проверяется возможная причастность к совершению хищения городского головы Вилкула, его первого заместителя, секретаря горсовета Евгения Удода, заместителя Александра Катриченко, других должностных лиц горсовета и ряда предприятий.

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