ГПУ заподозрила мэра Кривого Рога в хищении средств, проходят обыски

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Криворожском городском совете Днепропетровской области в четверг проводится ряд обысков и проверяется возможная причастность мэра Юрия Вилкула к хищению средств, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Сегодня проводятся ряд обысков в Криворожском городском совете, по месту проживания и осуществления коммерческой деятельности директоров и учредителей предприятий, причастных к легализации 200 млн грн, выделенных из бюджета в 2016 году", — написал генпрокурор.

По словам Луценко, в рамках расследования проверяется возможная причастность к совершению хищения городского головы Вилкула, его первого заместителя, секретаря горсовета Евгения Удода, заместителя Александра Катриченко, других должностных лиц горсовета и ряда предприятий.