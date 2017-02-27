ВСУ сообщили о 62 обстрелах своих позиций за сутки, 2 военных погибли

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. ВСУ заявили в понедельник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 62 раза открывали огонь по их позициям, двое силовиков погибли, еще четверо получили травмы и ранения.

"В общем зафиксировано 62 обстрела. Двое наших военных ранены, двое травмированы, двое защитников Украины погибли", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в соцсети Facebook.

По информации ВСУ, на мариупольском направлении из минометов различных калибров были обстреляны населенные пункты Водяное, Марьинка и Широкино, из стрелкового оружия и гранатометов — Павлополь, Лебединский, Талаковка и другие.

Сообщается, что на донецком направлении из танка обстреливались Пески и шахта "Бутовская", под огонь минометов калибрами 82 и 120 миллиметров попали Авдеевка, Каменка и Луганское. Отмечается, что из гранатометов и стрелкового оружия обстреливались Луганское, Новолуганское и Зайцево.

По сообщению ВСУ, на луганском направлении из минометов калибром 120 миллиметров велся огонь по Попасной, Орехово и Катериновке, из гранатометов и стрелкового оружия обстреливались Новоалександровка, Лобачево и Новозванивцы.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.