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    Происшествия

    В Одессе ночью на улице застрелили мужчину - полиция

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (424)

    (обновлено: )32610
    Потерпевший скончался в результате огнестрельного ранения. Согласно информации, он состоял в родственных связях с одним из "воров в законе". Одна из версий происшествия - заказное убийство.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Одессе неизвестный ночью застрелил на улице мужчину. Как сообщил представитель Главного управления Нацполиции в Одесской области, убитый обнаружен в Суворовском районе города, на проспекте Добровольского.

    Пистолет
    RIA News
    Как 100 лет назад. В Одессе – невиданный разгул криминала

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    "Со слов местных жителей, было несколько выстрелов. Жертве – около 40 лет", — сказал полицейский. 

    Установлено, что потерпевший скончался в результате огнестрельного ранения, сообщает УНИАН

    По некоторым данным, он состоял в родственных связях с одним из "воров в законе". 

    Проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия. Рассматривается несколько версий происшествия, в том числе заказное убийство. Официально в полиции факт убийства пока не комментируют.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области неизвестные обстреляли пассажирский автобус "Одесса-Киев", один человек получил огнестрельное ранение.

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