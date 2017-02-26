В Одессе ночью на улице застрелили мужчину - полиция

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Одессе неизвестный ночью застрелил на улице мужчину. Как сообщил представитель Главного управления Нацполиции в Одесской области, убитый обнаружен в Суворовском районе города, на проспекте Добровольского.

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"Со слов местных жителей, было несколько выстрелов. Жертве – около 40 лет", — сказал полицейский.

Установлено, что потерпевший скончался в результате огнестрельного ранения, сообщает УНИАН.

По некоторым данным, он состоял в родственных связях с одним из "воров в законе".

Проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия. Рассматривается несколько версий происшествия, в том числе заказное убийство. Официально в полиции факт убийства пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что в Одесской области неизвестные обстреляли пассажирский автобус "Одесса-Киев", один человек получил огнестрельное ранение.