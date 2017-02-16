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    В Одессе сожгли Lexus с мужчиной внутри

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (394)

    (обновлено: )29711
    Сообщается, что в салоне сожженного автомобиля марки Lexus GS было обнаружено тело бизнесмена с признаками насильственной смерти. Погибший занимался валютными операциями.
    Сожженный Lexus в Одессе
    dumskaya.net

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные в Одессе сожгли автомобиль Lexus GS, сообщает Думская.

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    В салоне автомобиля обнаружено тело бизнесмена с признаками насильственной смерти. Инцидент произошел накануне во второй половине дня. На месте работали сотрудники ГСЧС и полиции.

    В то же время журналист Рада Мейер сообщила на своей странице в Facebook, что погибший занимался валютными операциями.

    "Человек, которого мертвым нашли в сгоревшем автомобиле Лексус на Даче Ковалевского — бизнесмен, занимавшийся валютными операциями. Как мне стало известно, мужчину убили, а потом посадили в его авто и подожгли", — написала Мейер.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января в Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Инцидент произошел на улице Никольско-Слободская. Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови. 

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