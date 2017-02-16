В Одессе сожгли Lexus с мужчиной внутри

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные в Одессе сожгли автомобиль Lexus GS, сообщает Думская.

В салоне автомобиля обнаружено тело бизнесмена с признаками насильственной смерти. Инцидент произошел накануне во второй половине дня. На месте работали сотрудники ГСЧС и полиции.

В то же время журналист Рада Мейер сообщила на своей странице в Facebook, что погибший занимался валютными операциями.

"Человек, которого мертвым нашли в сгоревшем автомобиле Лексус на Даче Ковалевского — бизнесмен, занимавшийся валютными операциями. Как мне стало известно, мужчину убили, а потом посадили в его авто и подожгли", — написала Мейер.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января в Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Инцидент произошел на улице Никольско-Слободская. Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови.