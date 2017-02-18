В Одесской области обстреляли пассажирский автобус

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области в ночь на субботу неизвестные обстреляли пассажирский автобус "Одесса-Киев", один человек получил огнестрельное ранение, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что ЧП произошло, когда автобус, регулярно работающий на этом маршруте, проезжал в Любашевском районе Одесской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в Любашевскую районную больницу доставлен мужчина, 1971 г. р., с огнестрельным ранением правого бедра.

"Установлено, что неизвестные стреляли на 304-м км трассы "Киев-Одесса", пуля пробила обшивку движущегося автобуса и попала в пассажира", — сообщили в полиции.

По факту отрыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, в Харькове поздно вечером в пятницу, 17 февраля, на территории жилмассива Алексеевка предварительно между бойцами батальона "Донбасс" и активистами движения "Восточный корпус" (ответвление от гражданского корпуса "Азов") произошел вооруженный конфликт, в результате которого тяжелые ранения получил один из активистов.