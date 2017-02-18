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    В Одесской области обстреляли пассажирский автобус

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    (обновлено: )9601
    ЧП произошло, когда автобус, регулярно работающий на маршруте "Одесса-Киев", проезжал в Любашевском районе Одесской области. Раненый мужчина был доставлен в больницу.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области в ночь на субботу неизвестные обстреляли пассажирский автобус "Одесса-Киев", один человек получил огнестрельное ранение, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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    Сообщается, что ЧП произошло, когда автобус, регулярно работающий на этом маршруте, проезжал в Любашевском районе Одесской области.

    В полицию поступило сообщение о том, что в Любашевскую районную больницу доставлен мужчина, 1971 г. р., с огнестрельным ранением правого бедра. 

    "Установлено, что неизвестные стреляли на 304-м км трассы "Киев-Одесса", пуля пробила обшивку движущегося автобуса и попала в пассажира", — сообщили в полиции.

    По факту отрыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

    Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.

    Напомним, в Харькове поздно вечером в пятницу, 17 февраля, на территории жилмассива Алексеевка предварительно между бойцами батальона "Донбасс" и активистами движения "Восточный корпус" (ответвление от гражданского корпуса "Азов") произошел вооруженный конфликт, в результате которого тяжелые ранения получил один из активистов.

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