Полиция рассматривает две версии обстрела автобуса под Одессой - СМИ

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Одесская полиция ведет поиски человека, обстрелявшего пассажирский автобус, следовавший по трассе "Киев — Одесса". На данный момент полиция отрабатывает две версии. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в прокуратуре.

Согласно первой версии, выстрел был сделан из хулиганских побуждений кем-то из местных жителей. По второй версии выстрелили из проходящего транспорта.

Отмечается, что в результате выстрела пуля попала в борт междугороднего автобуса "Одесса – Киев" и ранила 46-летнего пассажира в ногу. В результате мужчина был госпитализирован со сквозным ранением правого бедра. Пуля, пробившая ногу пассажира еще не найдена.

По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 296, ч.4 УК Украины – хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в ночь на субботу неизвестные обстреляли пассажирский автобус "Одесса — Киев", один человек получил огнестрельное ранение.