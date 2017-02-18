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    Полиция рассматривает две версии обстрела автобуса под Одессой - СМИ

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (401)

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    В результате выстрела пуля попала в борт междугороднего автобуса "Одесса – Киев" и ранила 46-летнего пассажира в ногу. В результате мужчина был госпитализирован со сквозным ранением правого бедра.
    Нацполиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Одесская полиция ведет поиски человека, обстрелявшего пассажирский автобус, следовавший по трассе "Киев — Одесса". На данный момент полиция отрабатывает две версии. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в прокуратуре.

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    Согласно первой версии, выстрел был сделан из хулиганских побуждений кем-то из местных жителей. По второй версии выстрелили из проходящего транспорта.

    Отмечается, что в результате выстрела пуля попала в борт междугороднего автобуса "Одесса – Киев" и ранила 46-летнего пассажира в ногу. В результате мужчина был госпитализирован со сквозным ранением правого бедра. Пуля, пробившая ногу пассажира еще не найдена.

    По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 296, ч.4 УК Украины – хулиганство. 

    Ранее сообщалось, что в Одесской области в ночь на субботу неизвестные обстреляли пассажирский автобус "Одесса — Киев", один человек получил огнестрельное ранение.

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