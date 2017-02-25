"Похищение" Гончаренко: троим фигурантам предъявлены обвинения

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Троим фигурантам по делу о похищении народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко предъявлены обвинения, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

"Как отметила Верба, задержанные подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, и пр.) и ч. 3 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", — сообщает УНИАН.

В четверг прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко. Позднее стало известно, что похищение нардепа было инсценировкой. Сообщалось, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.