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    "Похищение" Гончаренко: троим фигурантам предъявлены обвинения

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    Нардеп Гончаренко: "похищение" (36)

    (обновлено: )25
    Задержанные по уголовному производству о похищении народного депутата подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 161 и ч. 3 ст. 346 Уголовного кодекса Украины.
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Думская.net

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Троим фигурантам по делу о похищении народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко предъявлены обвинения, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН
    "Похищение" Гончаренко. А почему все молчат о Кушнареве?

    "Как отметила Верба, задержанные подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, и пр.) и ч. 3 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", — сообщает УНИАН.

    В четверг прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении неизвестными Гончаренко. Позднее стало известно, что похищение нардепа было инсценировкой. Сообщалось, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

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