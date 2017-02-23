Около 60 снарядов и мин выпущены по ЛНР за сутки

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. ВС Украины 11 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

"За сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы (СПГ, РПГ, АГС), БМП-1, БМП-2 и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Калиновка, Калиново, Лозовое. Всего по территории республики было выпущено порядка 60 снарядов и мин.

"Потерь нет", — уточнили в пресс-службе.