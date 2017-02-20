наверх
20.02.201710:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Рабочие, ехавшие чинить Донецкую фильтростанцию, попали под обстрел

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (86)

    (обновлено: )13211
    Как сообщается, в настоящее время решается вопрос при посредничестве ОБСЕ об исключении обстрелов во время восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции.
    Донецкая фильтровальная станция
    golos.ua

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Бригада, которая ехала ремонтировать Донецкую фильтровальную станцию, попала под обстрел, сообщили в самопровозглашенной ДНР.

    Годовщина расстрела Майдана: чествование погибших и требования к власти
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Еще та неделька: ЧП в энергетике, Майдан, блокада Донбасса и прочее

    "Со стороны Вооруженных сил Украины в районе 14 часов была обстреляна ремонтная бригада, которая выдвигалась из Ясиноватой под гарантии безопасности с обеих сторон от СЦКК для восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции", — сказал представитель ДНР.

    Он добавил, что жертв нет, но была повреждена рабочая техника. "На тракторе перебита гидравлика. В настоящее время решается вопрос при посредничестве ОБСЕ об исключении обстрелов со стороны ВСУ во время восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции", — говорится в сообщении.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Петр Порошенко
    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки
    Донецкая фильтровальная станция
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Павел Карназыцкий
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове