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    Еврокомиссия: конфликт в Донбассе далек от разрешения

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    В Европейской комиссии отметили, что "недавняя эскалация насилия в Донбассе показывает, что конфликт далек от того, чтобы быть разрешенным".
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина, Мария Князева. Конфликт в Донбассе далек от разрешения, считает Еврокомиссия.

    "Недавняя эскалация насилия в Донбассе показывает, что конфликт далек от того, чтобы быть разрешенным", — говорится в релизе ЕК, в котором говорится о выделении гуманитарной помощи жителями востока Украины.

    Разрушения в поселке Трудовое
    УНИАН
    Разрушения в поселке Трудовое после обстрелов

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвинили друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.

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