Обстрелы на Донбассе: о прекращении огня говорить не приходится - спецкор

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Авдеевка — снова под обстрелами. Как сообщает начальник главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин, в результате обстрелов двое мирных жителей получили ранения. О пострадавших военных не сообщается. Про обострение ситуации сообщили и международные наблюдатели. Миссия ОБСЕ накануне констатировала увеличение количества обстрелов на линии разграничения, в том числе и в районе Авдеевки.

Ситуацию в регионе в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

"То, что обстрелы продолжаются — это уже, наверное, определенный признак того, что об ожидаемом прекращении огня говорить не приходится. Говорить, усилились ли они, я не возьмусь, потому что это такое достаточно условное понятие: если оно есть, то оно есть постоянно, и это слышно во всех направлениях. Тем не менее, можем говорить о том, что нет разрушений в том же Донецке, и то, что нет данных на данный момент по пострадавшим среди мирных жителей, если говорить об утре сегодняшнего дня, наверное, это в определенной степени положительный фактор", — отметил Маслаков.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.