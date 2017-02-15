Стрельба в Днепре: пострадавший сбежал из больницы

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В среду неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице Шолохова в Днепре.

32-летний пострадавший мужчина с ранением плеча (по предварительным данным из самодельного оружия) — самовольно покинул больницу и опросить пострадавшего следователь не успел, сообщает Информатор.

Также известно, что обход места происшествия пока ничего не дал.

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Ранее сообщалось, что в Киеве во вторник, 14 февраля, произошел вооруженый конфликт между таксистом и пассажиром, закончившийся стрельбой.