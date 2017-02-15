Мал да "удал": 14-летний парень терроризирует Ивано-Франковскую область

РИА Новости Украина

Иван родился 7 июля в селе Нивочин Богородчанского района в многодетной семье, где, кроме него, еще четверо детей. Мальчик очень умный, общительный, схватывает все на лету, имеет лидерские задатки, организаторские способности. Очень симпатичный, с темными волосами, невысокого роста, худощавый. Умеет расположить к себе собеседника, легко входит в доверие, влияет на детей. По-своему справедлив, опрятный, щедрый, говорят о нем в один голос все, кто знаком с парнем, пишет Ирина Федоляк.

gk-press.if.ua Село Нивочин Богородчанского района

У Ивана есть одна характерная особенность – четыре пальца на руках у парня равны. От рождения. В селе говорят, что это генетическая предрасположенность к воровству. Подозревают, что у него клептомания – так, как обычные люди хотят есть, у парня есть потребность воровать.

Задатки к преступлениям

"В третьем классе ребенка забрали в милицию в Ивано-Франковск, – рассказывает классный руководитель парня Любовь Вагиль. – Однако ночью он оттуда сбежал — спустился по водосточной трубе и утром был уже в селе, добрался сюда сам, без взрослых".

Позже парень убегал и из центра реабилитации в Ивано-Франковске, и из других мест, каждый раз возвращаясь в село, домой. Парень очень терпеливый, мыслит логически, легко умеет спланировать, каким путем залезть в то или иное место, чтобы его не заметили.

"Для него барьеров или препятствий нет, это уникум, - говорит директор Нивочинской СОШ Михаил Олексин. – Металлопластиковые окна снаружи он открывает за две минуты. В любую машину проникает за несколько секунд, заводит ее без ключей".

Когда парень посещал занятия, во время перерыва учительскую и классы закрывали на ключ. Дети шли есть, а Иван за это время успевал "пройтись" по портфелям, рассказывает директор. Минуты-двух на это хватало. Залезал в учительскую, сняв стекло в дверях. Неоднократно проникал в школьную столовую через маленькое стекло, хозяйничал там, "уничтожал" товарные запасы.

"Иван хорошо учился, – рассказывает первая учительница парня Любовь Козориз. – Вместе с тем, у него проявлялись задатки к преступлениям. У мамы тогда был ребенок, мы ездили за ним в милицию, присутствовали, когда у него брали отпечатки пальцев, когда проводились следственные эксперименты".

Все думали, что это детское, парень перерастет и исправится. Ходили к родителям, предупреждали их. Позже парень начал пропускать занятия в школе.

"Сколько мы усилий приложили! Если бы родители со своей стороны больше сделали, возможно, этого бы не было сейчас. Даже несмотря на то, что это многодетная семья, ребенка списывать нельзя было", – делится мыслями учительница.

Весь негатив в учебном заведении пытались направить в положительном направлении, продолжает директор.

"Привлекали его в различные кружки, спортивные секции, к художественному творчеству. Брали его на все конкурсы, освобождали от оплаты за питание, чтобы не было необходимости платить деньги. Я получил три выговора "за плохое воспитание парня". Но разве я виноват, что он ворует?", – говорит Михаил Васильевич.

Директор вспоминает, как когда-то поручил парню ответственное задание: дал ключи от всех кабинетов и попросил проверить, закрыты ли замки. Это был большой риск давать их ребенку, которого до того не раз застукали на кражах. Однако следовало что-то делать, увеличить зону ответственности парня, показать, что ему доверяют. Через несколько минут Иван все проверил. И ни в одном классе ничего не пропало.

Примерно в 10 лет Иван начал дружить с Володей, старше его на несколько лет. Вместе ходили на дела, как-то оба исчезли на два месяца. Вместе и попались. Ивана отправили в Кировоградскую область в спецзаведение, а его товарищ получил "реальный" срок в местах лишения свободы. Оттуда парень вернулся больным гепатитом С и через несколько месяцев умер в возрасте 20 лет.

Односельчане говорят, что Володя был спокойный, тихий. Но не понимают "систему", которая отдала парня тете, не способной позаботиться даже о себе, не то что о подростке. Поэтому он пошел по пути, который ему казался доступным и, возможно, правильным. В том, что случилось с сиротой, частично обвиняют и Ивана.

По нынешним временам Ивана "ждут" в трех судах: Тисменицком, Калушском и Богородчанском. Недавно парня судили во Львовской области, дали условный срок заключения. До этого парень находился под домашним арестом – с 17 до 7 ч. не имел права выходить из дома, рассказывает директор. Хотя графика он не придерживался. Несколько раз приходили правоохранители проверять, а парня дома не было.

Иван путешествовал по Украине. Родителям звонил из Житомирской, Черкасской, Черниговской и других областей. Так продолжалось до тех пор, пока на Львовщине, когда он "чистил" квартиру, его поймали.

Сейчас парень учится в девятом классе, за этот год в школе не был. В шестом классе его направили в Кировоградскую область, в заведение закрытого типа, там он провел полтора года. В феврале вернулся в сельскую школу в восьмой класс, на учебе был всего несколько раз. Придет, отсидит два-три урока, покажет другим, кто хозяин в доме, и пойдет. На следующий учебный год его перевели только из-за оценок, с которыми он пришел, рассказывают педагоги.

В школе парень ни с кем не дружил, всегда искал старшую компанию. В то же время он всегда был в центре внимания, в перерывах ребята собирались вокруг него.

Болезненная страсть

Несмотря на его поступки, в селе парня любят. Называют его Иваном, а Иванком.

"Это у него, как болезнь. Не так он вор, как клептоман. Но для села это очень большая проблема. Пока он есть, у людей исчезают вещи, он разбивает замки, пролезает в окна. Опасность в том, что он постоянно куда-то залезает и никто не знает, что он хочет. Всегда ему нужны деньги, сигареты, а остальное – по ситуации. Если ему нужен бензин для скутера — забирает его, больше ничего. Если идет на рыбалку — ищет удочки. Но это постоянно, и все село находится в напряжении", – рассказывает староста села Мария Морошан.

Некоторые люди боятся. Осенью шли на огород копать картошку, деньги брали с собой, ведь в доме оставлять было страшно. Неоднократно Иван залезал в их дома, забирал деньги, сладости, продукты. Если же ничего не было — вредил. В воскресенье, когда люди шли в церковь, Иван проникал в дома. Его поступки объяснить или обосновать трудно. В селе говорят, что парень имеет свой "почерк", всегда берет сладкое. Это вроде бы детское, но опасность – взрослая.

"Мы любим парня, но нас от него надо немного защитить или его перевоспитать. Если его признают виновным и отправят в места лишения свободы, то у него хотя бы будет возможность закончить девятый класс, получить среднее образование. Дома он этого не сделает", – полагает Мария.

Старший инспектор ювенальной превенции Богородчанского отделения полиции Юлия Крицак знакома с Иваном с тех пор, когда ему было семь или восемь лет. Тогда парня неоднократно задерживали за бродяжничество, он спал на скамейке в сквере или был на остановке в темное время суток. Правоохранители ребенка забирали в участок. Сначала он не всегда честно называл свои данные, и за короткое время в отделении его знали практически все в лицо, прятаться было некуда.

Родители часто отказывались приехать, забрать сына из учреждения. Полицейские брать отпечатки пальцев или допрашивать несовершеннолетнего без родителей не имеют права. Поэтому только напоминали родственникам, что пока они выполняют обязанности и не лишены родительских прав, то должны присутствовать как законные представители.

"Этот ребенок неуправляем, авторитетов у него нет, ему говорить все равно, что горохом об стену. Сейчас он не боится ничего, абсолютно потерял страх, ничего и никого не слушает", – отмечает правоохранитель.

Дома тоже не очень позитивная атмосфера, родители на его поведение повлиять не могут. Возможно, когда Иван был маленьким и необходимо было направить усилия семьи на то, чтобы направить его в положительное русло, этого сделано не было. Он очень умный парень. Хотя под влиянием лиц с девиантным поведением парень не очень грамотный, отмечает госпожа Юлия, но ход мыслей, мышления указывает на высокий уровень интеллекта. Если бы Иван учился хоть наполовину так, как учатся отличники в школе, то был бы на голову выше их.

"В определенный период он воровал детские велосипеды. Брал один, переезжал в другой конец Богородчан и оставлял его. Забирал другой – и так много раз подряд. В сутки могло быть пять-шесть сообщений о пропаже велосипедов. Я его спрашивала, для чего он это делает, ведь дома у него был велосипед. Отвечал, что действительно ему не надо, но он хочет и получает удовольствие от самого факта завладения чужим имуществом", – вспоминает инспектор.

Что делать в этой ситуации, Юлия Крицак не знает. С одной стороны, когда парень попадает в закрытую среду, где собираются асоциальные элементы, они обмениваются опытом и перенимают навыки друг у друга. Хотя там Ивану комфортно, он чувствует себя кем-то, авторитетом для других. Там свои законы и правила, тогда как на свободе на него никто не обращает внимания, для него законы не писаны. А еще это защищает парня от совершения тяжких преступлений. И людей от опасности.

Читайте также: Бортник: Луценко ничем и никак не улучшил работу ГПУ

1 февраля в Богородчанском районном суде должно было состояться очередное заседание касательно 14-летнего Ивана М. Однако за время судебных процессов парень успел "почистить" еще два помещения. Материалы этих дел объединяют, поэтому заседание перенесли. Парня будут судить по ч. 3 ст. 185 УК — кража с проникновением в жилье или другое имущество лица.

Предыдущая судимость у парня не погашена, испытательный срок в один год не прошел. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Ивано-Франковске.