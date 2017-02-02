Восемь домов повреждены в Верхнеторецком из-за обстрелов

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Восемь домов получили повреждения в подконтрольном украинским властям населенном пункте Верхнеторецкое в Донбассе, погибших среди мирного населения нет, сообщила в четверг пресс-служба полиции Донецкой области.

"Из-за обострения ситуации и постоянных обстрелов… Верхнеторецкого Ясиноватского района, которое находится в непосредственной близости от линии разграничения, осколками повреждены восемь частных домохозяйств. К счастью, погибших среди мирного населения нет", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возбуждены уголовные дела по статье "террористический акт".

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.