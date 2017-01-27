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    На Закарпатье осквернили стелу Героям Небесной сотни

    (обновлено: )23340
    Возле стелы, где вандалы вырвали несколько букв из надписи "Герои не умирают", ранее неоднократно проводились различные мероприятия по чествованию Героев Майдана.
    В Хусте осквернили стелу Героям Небесной Сотни
    vedomosti-ua.com

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Стелу Героям Небесной сотни повредили в Хусте Закарпатской области.

    Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбище
    facebook.com/volodymyr.viatrovych
    Осквернение могил. Вандализм на польском военном кладбище в Киеве

    По данным vedomosti-ua.com, на стеле в словах "Герои не умирают" были вырваны несколько букв.

    Как сообщают местные СМИ, возле стелы неоднократно проводились различные мероприятия по чествованию Героев Майдана. 

    Ранее сообщалось, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища. Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с актом вандализма.

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