В Киеве в результате травмы головы скончался 20-летний заключенный СИЗО

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о госпитализации с травмой головы из следственного изолятора в городскую клинику заключенного, который впоследствии скончался, передает в четверг отдел коммуникации полиции Киева.

При общении с работниками следственно-оперативной группы фельдшер медицинской части пояснил, что 20-летнего заключенного со следами насилия без сознания обнаружили на его спальном месте. Поэтому сразу было принято решение о неотложной госпитализации в больницу, где парень через некоторое время умер, уточнили в пресс-службе.

С целью установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна показать тяжесть телесных повреждений, а также механизм нанесения, добавили в полиции.

"На месте происшествия правоохранители ничего не обнаружили и при опросе свидетелей — пяти человек, которые находились вместе с потерпевшим, никакой информации не получили", — сказано в сообщении.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в мае 2010 года в Шевченковском райотделе милиции Киева погиб студент Игорь Индило, прибывший туда самостоятельно по требованию участкового милиционера. Утром следующего дня сотрудники МВД предложили родителям задержанного забрать его тело из морга, объяснив его смерть тем, что студент "несколько раз сам упал и ударился".