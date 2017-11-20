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    Миссия МВФ завершила работу в Украине

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (489)

    (обновлено: )31814
    Обсуждение проекта госбюджета Украины на 2018 год продолжится на следующих неделях "с тем, чтобы обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита объема в 2,5% ВВП", заявил постпред МВФ Йост Люнгман.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Миссия МВФ завершила работу в Киеве, однако эксперты фонда продолжат обсуждение с властями Украины госбюджета на 2018 год, чтобы обеспечить его дефицит в 2,5% ВВП, заявил постпред МВФ в Украине Йост Люнгман.

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    "Эксперты МВФ посетили Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год. Это обсуждение продолжится на следующих неделях с тем, чтобы обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита объема в 2,5% ВВП, который согласован программой экономических реформ Украины, поддерживаемой фондом", — говорится в заявлении Люнгмана, которое приводит пресс-служба представительства фонда в понедельник.

    Парламент Украины 14 ноября принял в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией на уровне в 7%.

    Визит технической миссии в ноябре ранее анонсировал и Национальный банк Украины. Регулятор ожидает поступление очередного транша МВФ в первом квартале 2018 года, тогда как Минфин Украины прогнозировал выделение этих средств до конца этого года. Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

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