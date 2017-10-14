Нацбанк сообщил, когда ждать новый транш МВФ

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) заявляет, что в МВФ ждут прогресса в переговорах с Украиной о выделении очередного транша в ближайшие дни.

"Следует отметить, что во время брифинга глава Европейского департамента МВФ Пол Томсен положительно оценил успехи НБУ по поддержке макрофинансовой стабильности и выразил уверенность в достижении прогресса в переговорах относительно получения Украиной следующего транша в рамках финансирования по программе EFF уже в ближайшие дни", — сообщает пресс-служба Нацбанка в субботу, комментируя работу ежегодных соборов МВФ и группы Всемирного банка, в которой также принимает участие украинская делегация.

В Вашингтоне 10-15 октября проходит осенняя встреча МВФ с участием глав мировых финансовых ведомств и центробанков.

Как сообщает пресс-служба, в пятницу и.о. главы Нацбанка Украины Яков Смолий и заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб приняли участие в работе пленарного заседания собрания и провели ряд встреч. В частности, состоялось заседание региональной группы стран-членов МВФ и Всемирного банка, в которую входит Украина, встречи с руководителем центрального банка Швеции Стефаном Ингвесом, специальным представителем президента США по вопросам глобальной экономики и торговли Мэтью Харсагером и ряд других рабочих совещаний.

"Сотрудничество с МВФ и выполнение программы реформ является залогом макроэкономической и финансовой стабильности в средне- и долгосрочной перспективе. И что даже более важно для будущего страны: программа с МВФ – это путь реформ, без которых невозможен устойчивый и высокий экономический рост. Поэтому это в интересах Украины — и в дальнейшем идти по программе с МВФ и выполнять взятые на себя обязательства", — заявил Смолий.

Также сообщается, что во время встречи с представителем Белого дома украинская сторона проинформировала о ситуации в банковском секторе и позитивных сдвигах, которых удалось достичь НБУ. Со своей стороны Харсагер заверил, что "США будут и впредь оказывать нашей стране поддержку на пути реформ", сообщает регулятор.

Кроме того, руководители центральных банков Швеции и Украины договорились продолжать масштабную программу сотрудничества между главными банками стран.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

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Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.