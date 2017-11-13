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13.11.201715:30
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    НБУ о сотрудничестве с МВФ. Украина нуждается еще в одной программе

    (обновлено: )15908
    Заместитель председателя Национального банка Олег Чурий отметил, что для Украины крайне критично продолжение сотрудничества с МВФ, и не только до конца 2018 года.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Украине понадобится еще одна программа МВФ после выполнения текущей, чтобы завершить начатые реформы, считает заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.

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    Действующая программа МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и продлится до марта 2019 года.

    "Для Украины крайне критично продолжение сотрудничества с МВФ, и не только до конца 2018 года, но и новая программа, потому что это залог проведения реформ и макроэкономической и финансовой стабильности", — приводит слова Чурия пресс-служба НБУ в микроблоге в Twitter.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов, он поступил в апреле.

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