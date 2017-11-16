Нацбанк прекратит выпускать мелочь

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины намерен прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, текст предложения опубликован на сайте НБУ.

Нацбанк признает, что монеты номиналом 1-5 копеек прекратили играть существенную роль в расчетах за товары и услуги. Стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость.

НБУ хочет прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 копеек и монет номиналом 25 копеек, потому что при отсутствии монет 1, 2 и 5 копеек 25 копеек не будут размениваться 10 копейками.

В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении и будут выполнять функцию расчетного средства.

На сегодня в обращении находится 12,9 млрд штук монет, в том числе номиналами 1 коп. — 2,4 млрд, 2 коп. — 1,4 млрд, 5 коп. — 1,9 млрд, 10 коп. — 3,8 млрд, 25 коп. — 1,7 млрд, 50 коп. — 1,2 млрд и 1 гривна — 0,5 млрд штук.

После нововведений суммы в чеках будут округляться:

если сумма заканчивается от 1 до 4 копеек, то округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

если сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Нацбанк приводит пример округления при покупке четвертины хлеба стоимостью 3,14 грн, покупка будет округлена до 3,10 грн. Цена бутылки минеральной воды стоимостью 8,14 грн будет округлена до 8,10 грн, 1 литр молока стоимостью 17,69 грн — до 17,70 грн, пол-батона стоимостью 4,36 грн — до 4,40 грн, спички стоимостью 0,39 грн — до 0.40 грн, пачка каменной соли стоимостью 6,59 грн — до 6.60 грн. Однако пачка масла "Селянское" стоимостью 32,30 грн не подлежит округлению.

При безналичных расчетах округления не будет.

Ранее глава совета НБУ Богдан Данилишин назвал "преждевременным" решение правительства об отмене государственного регулирования цен на продукты питания с 1 июля 2017 года, так как ускорило рост инфляции.