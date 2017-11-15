Гонтарева, которая вытрясла банковскую систему Украины

Денис Гаевский, обозреватель

На днях стало известно, что все еще действующая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, обладательница одного из наибольших антирейтингов среди всей украинской верхушки, находится в отпуске уже полгода. А это значит, что все возможные сроки пребывания в отпуске, установленные КЗоТУ, истекли. Но в статусе формального руководителя Гонтарева может быть еще достаточно долго – до тех пор, пока президент Украины не примет соответствующее решение.

Впрочем, существенного значения имя главы регулятора в ближайшей и среднесрочной перспективе иметь не будет. Даже если предположить, что во главе НБУ станет специалист экстра-класса, политика регулятора (радикальная версия монетаризма) едва ли будет отличаться от гонтаревской – преемнику Валерии Алексеевны так или иначе, но придется встраиваться в модель третьеразрядной финансовой системы, зависимой от внешних сил, выстроенной с 2014 года под прикрытием неолиберальных экономических лозунгов.

Потому, отметим, попытки политпартий "За жизнь" Рабиновича-Мураева и "Основа" Таруты выстаивать пиар-кампании в значительной степени на обличении Гонтаревой и проводимой нею политики выглядят достаточно нелепо.

При этом Гонтарева действительно выполнила все те задачи, поставленные перед ней как действующей властью, так и зарубежными институциями, перебравшими значительную часть украинского суверенитета.

А они были следующими:

1. Установление контроля нынешней власти над банковской системой. После национализации "ПриватБанка" в конце 2016 года, в результате чего доля государства в банковской системе превысила 50%, об этом можно говорить как о свершившемся факте.

Стоило национализировать "ПриватБанк" или нет – ложная дихотомия, на самом-то деле. Здесь имеются большие вопросы к руководству НБУ, почему десятки миллиардов гривен рефинансирования для "ПриватБанка" были использованы крайне неэффективно. В целом, за три года на рефинансирование коммерческих банков ушло более 400 млрд грн – и этот факт наверняка станет предметом антикоррупционного расследования в следующих политических циклах. Весной этого года НАБУ и САП начинали уголовные производства в отношении Гонтаревой, замглавы НБУ Рожковой и главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ворушилина, но едва ли они будут доведены даже до стадии судебного следствия, пускай даже в чистоту рук регулятора в условиях тотальной коррупции в стране поверить невозможно.

2. Сужение финансовой базы оппонирующих власти финансово-политических групп. Помимо истории с "ПриватБанком" (не исключено, что блокада Донбасса, выглядевшая беспроигрышным инструментом давления на Порошенко, стала ответом Коломойского на национализацию "Привата"), нужно помнить примерно о сотне коммерческих банков (это не только конвертационные центры, но и вполне крупные системные финучреждения), ликвидированных во имя так называемой "консолидации банковской системы", активы которых перешли в том числе к близким к власти лицам (что также нанесло удар по среднему бизнесу ввиду срабатывания цепочки взаимных неплатежей). Все это привело к подрыву доверия к украинской банковской системе – "отыгрываться" обратно эта ситуация будет долгие годы, а то и десятилетия (с 2014 объем активов банковской системы вкупе с депозитами физических и юридических лиц сократились более чем втрое в СКВ). Примечательно, что на фоне обвального "банкопада" хорошие финансовые показатели продемонстрировали близкий к Гонтаревой банк "Авангард" и Международный инвестиционный банк, чьими совладельцами являются Петр Порошенко и Игорь Кононенко.

При этом выплата компенсаций вкладчикам (до 200 тыс грн) уничтоженных банков стала еще одним фактором давления на валютный курс. Насколько девальвировала гривна с начала 2014 общеизвестно – но девальвация, приведшая к резкому обнищанию широких слоев населения, была ключевым инструментом номинального увеличения налоговых поступлений в казну и, следовательно, закрытия бюджетного дефицита. Теоретически девальвация могла бы дать толчок развитию реальному сектору отечественной экономики, но это возможно лишь при проведении государством активной политики импортозамещения; на практике удельный вес импортных товаров в структуре потребления домохозяйств с 2014 даже вырос на несколько процентов.

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3. Подготовка банковского сектора к передаче в руки транснационального капитала. В принципе, нынешняя правящая верхушка ведет своеобразную предпродажную подготовку всех без исключения активов страны, потому банковский сегмент в данном случае исключением не является. Не раз звучали заявления, что "ПриватБанк" после закрытия дыр в балансе будет выставлен на приватизацию; на приватизацию также выставлены миноритарные пакеты акций государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

В общем, банковская система отреформирована, потому, дорогие граждане, храните деньги в украинских банках. Если, конечно, они у вас есть.