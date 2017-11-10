НБУ сообщил, сколько дивидендов ушло из Украины

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Национальный банк оценивает вывод дивидендов в страну пребывания инвестора в 2,118 млрд долларов в 2016-2017 годах, cообщила пресс-служба Нацбанка, пишут "Украинские новости".

По данным Нацбанка, всего с момента предоставления разрешения на репатриацию дивидендов с 7 июня 2016 года объем таких операций составил 2,118 млрд долларов.

"Это составляет почти 42% от суммы, заявленной компаниями, которые сообщали банкам о намерениях репатриировать дивиденды", — констатировал НБУ.

При этом общий объем дивидендов, начисленных по результатам 2016 года, по состоянию на 8 ноября составлял 534 млн долларов.

НБУ сообщил, что операции по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для выплаты дивидендов не имеют существенного влияния на состояние валютного рынка, поскольку составляют лишь 3,2% от общего объема операций по покупке валюты.

Кроме того, предельная сумма дивидендов, которую разрешается платить в валюте за границу, установлена на уровне 5 млн долларов на одного человека (эмитента, депозитарное учреждение или иностранного инвестора) в течение одного месяца.

Таким образом, спрос на валюту с целью репатриации дивидендов равномерно распределен во времени.

Ранее сообщалось, что Высший хозяйственный суд Украины отменил решение предыдущих судебных инстанций, отказавших в предоставлении разрешения на списание дивидендов "Газтранзита" за 2016 год в счет погашения штрафа "Газпрома" за злоупотребление монопольным положением на рынке газа Украины.