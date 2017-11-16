Кабмин отменил конкурсный отбор независимых членов набсовета "Нафтогаза"

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Кабинет министров отменил конкурсный отбор независимых членов наблюдательного совета (НС) НАК "Нафтогаз Украины", сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

"Своим решением от 10 ноября 2017 года правительство отменило проведение конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена НС "Нафтогаза Украины". Правительство также обязало МЭРТ вносить на рассмотрение Кабмина предложения по кандидатам на должности в НС как независимых членов, так и представителей государства", — говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно действующему регламенту правительства, министерство в вопросах "Нафтогаза" выполняет только техническую функцию.

"Субъектом инициативы остается Кабмин, который направляет МЭРТ поручение по оформлению решений. МЭРТ обеспечивает техническую функцию по подготовке проектов нормативно-правовых актов для дальнейшего внесения на рассмотрение правительства. Такой же принцип будет применяться к предложениям по кандидатам в члены НС НАК. С целью наиболее быстрого разрешения ситуации в условиях отопительного сезона МЭРТ ожидает, что представления по кандидатам будет осуществлены в ближайшее время", — резюмируют в ведомстве.

Тем не менее в Минэкономразвития выразили надежду, что представления по кандидатам будет осуществлены в ближайшее время.

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Наблюдательный совет "Нафтогаза" формируется из независимых директоров и представителей правительства как основателя и пока единственного акционера НАК.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что реструктуризация "Нафтогаза" — процесс ради процесса.