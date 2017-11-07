"Нафтогаз" начал внутреннее расследование из-за "райских бумаг"

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Внутреннее расследование начато в НАК "Нафтогаз Украины" из-за информации в СМИ об открытии компании и возможном проведении операций в иностранной юрисдикции бывшим главным советником компании Сергеем Алексеенко.

"Служба комплаенса НАК "Нафтогаз Украины" начала проверку информации, которая появилась в СМИ, относительно открытия компании и возможного проведения операций в иностранной юрисдикции членом правления ПАО "Укртрансгаз" Сергеем Алексеенко, бывшим главным советником председателя правления "Нафтогаза", — говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения, добавили в компании.

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Ранее СМИ со ссылкой на Paradise papers ("Райские бумаги") сообщили, что в 2016 году на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода иностранной валюты.

Сообщалось также, что юристы украинской фирмы "Авеллум", которая представляет интересы президента Петра Порошенко, обращались к компании Appleby на острове Мэн за помощью в создании оффшора. Но представителям украинского президента отказали.