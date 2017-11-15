Землянский: реструктуризация "Нафтогаза" - процесс ради процесса

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз" намерен провести реструктуризацию. На сайте ProZorro объявлен соответствующий тендер.

Реструктуризацию в "Нафтогазе" хотят провести в части отделения оператора отечественной ГТС. За такие услуги там готовы заплатить более 65,5 миллионов гривен. До восьмого декабря принимаются заявки на участие в тендере. А аукцион, который определит победителя, запланирован на 15 января следующего года.

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О цели реструктуризации НАК высказался в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Речь идет о том, что должна быть создана структура, которая находится под контролем государства и в дальнейшем возможно привлечение иностранных партнеров, то есть до 49% может быть передано, либо будет создан оператор, в котором будут принимать участие западные компании. То есть вариантов рассматривается достаточно много, но видения у "Нафтогаза" и правительства разнятся. И соответственно, "Нафтогаз", действуя в своей логике, считает необходимым пригласить консультантов. Тогда вполне логично задать вопрос: а чем, собственно говоря, занимается юрдепартамент "Нафтогаза", где должны быть специалисты, в том числе и по вопросам разделения компании, тем более речь идет о разделении в рамках действующего украинского законодательства, зачем для этого еще нужны иностранные консультанты… Видимо, процесс разделения — это не столько процесс ради результата, а процесс ради процесса. То есть чем больше участников, тем лучше, собственно говоря, всем", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось что "Нафтогаз" начал внутреннее расследование из-за "райских бумаг".