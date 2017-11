"Газпром" оспорил решение суда Стокгольма в споре с "Нафтогазом"

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. "Газпром" 7 ноября оспорил в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом" о поставках российского газа в Украину, говорится в отчете "Газпрома" по РСБУ.

"Устные слушания по делу состоялись, стороны представили заявления по итогам слушаний 11 ноября 2016 года, 31 мая арбитры вынесли промежуточное (отдельное) решение по некоторым принципиальным вопросам. 7 ноября 2017 года ПАО "Газпром" подало в Апелляционный суд округа 356 Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного (отдельного) решения и его частичной отмене", — говорится в отчете, сообщает Прайм.

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес отдельное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину, которое по своей сути является промежуточным. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены на газ, начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании и опроверг отмену судом правила take or pay.

В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом".

"Окончательное решениепо делу должно быть вынесено не позднее 30 декабря 2017 года", — отмечает компания в отчете.