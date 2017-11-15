В НБУ сообщили, сколько заробитчане перевели в Украину за полгода

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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Почти два миллиарда долларов поступило жителям Украины из-за границы в виде денежных переводов в январе-сентябре текущего года, сообщила пресс-служба Национального банка.

"За 9 месяцев 2017 года с помощью системы перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, перечислены (в эквиваленте) на Украину 1,747 миллионов долларов, за пределы Украины – 207 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Регулятор сообщает, что объем переводов в пределах страны составил в эквиваленте порядка 3,18 миллиардов долларов.

По информации регулятора, больше всего денежных переводов в Украину поступило через системы WesternUnion и MoneyGram.

Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

Этот запрет привел к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем.