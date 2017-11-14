Золотарев: без "ПриватБанка" Коломойский - хромая утка

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Экс-акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский подал иск против Национального банка Украины, в котором заявил, что национализация "Привата" была незаконной.

Коломойский утверждает, что согласился на национализацию исключительно в интересах клиентов финансового учреждения, поскольку чиновники убедили его в том, что банку нужно оздоровление.

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Почему национализацию "ПриватБанка" решили оспорить сейчас, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

"Понятно, что без "Привата", этого станового хребта империи Коломойского, его возможности влияния на политику, на экономическую жизнь страны… он не олигарх. В свое время, когда Петр Алексеевич возглавлял СНБО, а президентом был Ющенко, там как-то не нашли взаимопонимания с Коломойским, и он прямо поставил вопрос так, что завтра повешу замок, а вы возитесь с вкладчиками, с клиентами… то есть, это был достаточно мощный инструмент влияния на решение политических, экономических вопросов. Теперь этот инструмент у Коломойского отобрали, и он из полноценного олигарха превратился в такую… хромую утку", — сказал Андрей Золотарев.

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