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    Экономика

    "ПриватБанк" отчитался об убытках

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    В структуре обязательств "ПриватБанк" сократил долг перед Национальным банком Украины с 18 млрд до 12 млрд грн. Средства клиентов увеличились со 181,1 млрд до 202,7 млрд грн.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Убыток национализированного "ПриватБанка" в январе-сентябре 2017 года составил 1,6 млрд грн. Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на отчетность финучреждения.

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По итогам первого полугодия убыток банка составлял 2,9 млрд грн.

    "ПриватБанк" нарастил чистый процентный доход по сравнению с девятью месяцами прошлого года до 5 млрд грн. Расходы на резервы составили 7,2 млрд грн. Административные и другие операционные расходы выросли до 8 млрд грн.

    В структуре обязательств финучреждение сократило долг перед Национальным банком Украины с 18 млрд до 12 млрд грн. Средства клиентов увеличились со 181,1 млрд до 202,7 млрд грн.

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Ранее в Нацбанке сообщили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.

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