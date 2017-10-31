"ПриватБанк" отчитался об убытках

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Убыток национализированного "ПриватБанка" в январе-сентябре 2017 года составил 1,6 млрд грн. Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на отчетность финучреждения.

По итогам первого полугодия убыток банка составлял 2,9 млрд грн.

"ПриватБанк" нарастил чистый процентный доход по сравнению с девятью месяцами прошлого года до 5 млрд грн. Расходы на резервы составили 7,2 млрд грн. Административные и другие операционные расходы выросли до 8 млрд грн.

В структуре обязательств финучреждение сократило долг перед Национальным банком Украины с 18 млрд до 12 млрд грн. Средства клиентов увеличились со 181,1 млрд до 202,7 млрд грн.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Ранее в Нацбанке сообщили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.