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    Владельцы евробондов "ПриватБанка" обратились в Лондонский суд

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    (обновлено: )10010
    Согласно информации Лондонской фондовой биржи, заявления касаются кредитных соглашений между Madison Pacific Trust Limited и "ПриватБанком", заключенных в рамках условий выпуска еврооблигаций.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Madison Pacific Trust Limited (Гонконг) — новое доверенное лицо по еврооблигациям "ПриватБанка" подало заявление в Лондонский арбитражный суд, говорится в сообщении эмитента ценных бумаг UK SPV Credit Finance plc (Великобритания) на сайте Лондонской фондовой биржи.

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Madison Pacific Trust Limited является доверенным лицом по еврооблигациям ПриватБанка на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года.

    Согласно сообщению, заявления касаются кредитных соглашений между эмитентом и "ПриватБанком", заключенных в рамках условий выпуска еврооблигаций.

    Доверитель будет информировать держателей еврооблигаций о дальнейшем продвижении процесса.

    Ранее СМИ сообщили о намерении пула держателей еврооблигаций "ПриватБанка" обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен во время национализации финучреждения их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка. При этом для ускорения решения конфликта с правительством Украины, отказавшимся мирным путем урегулировать вопрос компенсации евробондов, кредиторы "ПриватБанка" обратились в иностранные суды с требованием арестовать все корреспондентские счета банка в валюте за рубежом. В самом "ПриватБанке" заявили, что международные суды в рамках рассмотрения иска держателей еврооблигаций национализированного в Украине "ПриватБанка" не смогут арестовать корреспондентские счета банка в валюте за рубежом, поскольку такая процедура не предусмотрена международным законодательством.

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". В рамках национализации временная администрация применила к еврооблигациям банка, держатели которых были признаны связанными лицами с бывшими акционерами финучреждения, механизм bail-in, предусматривающий принудительную конвертацию вкладов в капитал банка с целью его финансового оздоровления.

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