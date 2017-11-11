Горбаль: власть выберет не войну, а компромисс с акционерами "Привата"

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов потребовал от Украины компенсировать ему убытки от национализации банка. Бизнесмен сказал, что он британский инвестор и Украина должна ему компенсировать убытки от национализации.

По его мнению, Украина вела успешную скоординированную медиа-кампанию для дестабилизации ситуации с "ПриватБанком", после чего последовала его национализация. Сумма претензий Боголюбова не сообщается.

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Об иске Боголюбова в эфире радиостанции Голос Столицы высказался эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

Какая сейчас ситуация с "Приватом"?

– Финансовое учреждение достаточно стабильно и реально, я бы сказал, даже перекапитализировано, то есть нет проблем с ликвидностью, нет проблем с капиталом, государство влило достаточную сумму для жизнедеятельности данного финансового учреждения.

И уже это проблема государства, как выйти из капитала этого банка без убытка для государства. Потому что понятно, что в планы государства входит и дальнейшая продажа "ПриватБанка" и выход из капитала, как это было заявлено ранее.

Единственное, что сейчас, наверное, смело никто не сможет назвать сроки и цены выхода. Все иски, наверное, могли быть прогнозированными в той или иной мере, понятно, что есть ряд исков, связанных непосредственно с кредитным портфелем, есть иски, связанные уже непосредственно с периодом нахождения временной администрации и конвертации облигаций и вот это, наверное, наиболее уязвимое место.

И есть иски от бывших акционеров по разным совершенно поводам от деловой репутации до иска Боголюбова по поводу компенсации убытков.

Чем может закончиться история с Боголюбовым?

– Это все ложится в длинный процесс реструктуризации активов, переговорного процесса, который будет достаточно сложным, но его от имени государства все равно необходимо вести. Но с полной инвентаризацией всех исков и нахождения компромисса, потому что компромисс в любом случае более выгоден государству, чем подобная юридическая война.

Но если хотят в будущем продать "ПриватБанк", то, наверное, подобная шумиха не особо выгодна?

– Конечно, но мы понимаем, что пока перспектива выхода еще не ясна, потому что это далекая перспектива, исходя из достаточно громадной суммы, которую государство потратило на вхождение в этот банк.

И пока непонятно, кому может быть интересен этот банк?

– Исходя из суммы, это может быть только очень крупный игрок, если мы говорим о западном капитале, западных иностранных финансовых учреждениях.

А восточным инвесторам банк был бы интересен?

– Пока мы имеем только одну сделку по вхождению представителей Китая к нам на рынок, это приобретение Украинского банка реконструкции и развития, там капитал небольшой – 120 миллионов гривен, то есть он как раз еле-еле выполнил нормативы НБУ и все необходимые разрешения были только получены.

Конечно, это никак не может характеризовать в целом отношение китайских финучреждений к Украине, но посмотрим, как будет развиваться этот банк.

Ранее Василий Горбаль в эфире радиостанции Голос Столицы отмечал, что "ПриватБанк" не может продать только активы, которые связаны с экс-коррупционерами.

А адвокат Ростислав Кравец заявлял, что суд по "ПриватБанку" станет в руках Боголюбова инструментом шантажа государства.