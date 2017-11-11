S&P подтвердило суверенный рейтинг Украины

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в национальной и иностранной валютах на уровне "B-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

S&P также подтвердило краткосрочные суверенные рейтинги страны в национальной и иностранной валютах на уровне "B".

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В конце октября международное рейтинговое агентство Fitch также подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-", прогноз стабильный. В сообщении агентства говорилось, что рейтинги Украины отражают "высокую долговую нагрузку государственного сектора и структурные недостатки в банковском секторе, геополитические и политические риски".