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    Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом

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    Агентство отмечает, что рейтинги Украины отражают "высокую долговую нагрузку государственного сектора и структурные недостатки в банковском секторе, геополитические и политические риски".
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

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    "Рейтинги Украины отражают… высокую долговую нагрузку государственного сектора и структурные недостатки в банковском секторе, геополитические и политические риски", — отмечает агентство.

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    Стабильный прогноз отражает мнение Fitch, что риски повышения и понижения рейтинга в настоящее время сбалансированы.

    Ранее сообщалось, что Fitch подтвердило рейтинги Харькова и Киева

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