Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги Украины отражают… высокую долговую нагрузку государственного сектора и структурные недостатки в банковском секторе, геополитические и политические риски", — отмечает агентство.

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Стабильный прогноз отражает мнение Fitch, что риски повышения и понижения рейтинга в настоящее время сбалансированы.

Ранее сообщалось, что Fitch подтвердило рейтинги Харькова и Киева.