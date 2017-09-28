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    Экономика

    В двадцатке худших стран: Украина попала в рейтинг по экономической свободе

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    Как отмечается, Украина заняла 149 место из 159 государств-участников рейтинга. Ниже оказались только Иран, Чад, Мьянма, Сирия, Ливия, Аргентина, Алжир, Конго, Центральноафриканская Республика и Венесуэла.
    Деньги
    torange.ru

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В ежегодном рейтинге стран, составленным по уровню экономической свободы, Украина заняла 149 место из 159 возможных. Лидером рейтинга стал китайский Гонконг, второе место занял Сингапур, а на третьем оказалась Новая Зеландия.

    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко
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    Об этом свидетельствуют данные доклада "Экономическая свобода в мире: ежегодный отчет Института Фрайзера". Их приводит "ЭП".

    Четвертыми и пятыми в мире места экономической свободы были признаны Швейцария и Ирландия.

    Украина заняла 149 место из 159 государств-участников рейтинга. Ниже оказались только Иран, Чад, Мьянма, Сирия, Ливия, Аргентина, Алжир, Конго, Центральноафриканская Республика и Венесуэла.

    Отметим, что Россия в рейтинге заняла 100 место, Азербайджан — 114, Молдова — 102, Казахстан — 66, Польша — 51, Болгария — 48, Армения — 29, Румыния — 20, Грузия — 8.

    Доклад составлен на основе данных 2015 год. Позднейшие данные пока не доступны для сравнения.

    Напомним, в начале сентября Moody's обновило рейтинги Киева и Харькова.

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