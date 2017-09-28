В двадцатке худших стран: Украина попала в рейтинг по экономической свободе

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В ежегодном рейтинге стран, составленным по уровню экономической свободы, Украина заняла 149 место из 159 возможных. Лидером рейтинга стал китайский Гонконг, второе место занял Сингапур, а на третьем оказалась Новая Зеландия.

Об этом свидетельствуют данные доклада "Экономическая свобода в мире: ежегодный отчет Института Фрайзера". Их приводит "ЭП".

Четвертыми и пятыми в мире места экономической свободы были признаны Швейцария и Ирландия.

Украина заняла 149 место из 159 государств-участников рейтинга. Ниже оказались только Иран, Чад, Мьянма, Сирия, Ливия, Аргентина, Алжир, Конго, Центральноафриканская Республика и Венесуэла.

Отметим, что Россия в рейтинге заняла 100 место, Азербайджан — 114, Молдова — 102, Казахстан — 66, Польша — 51, Болгария — 48, Армения — 29, Румыния — 20, Грузия — 8.

Доклад составлен на основе данных 2015 год. Позднейшие данные пока не доступны для сравнения.

Напомним, в начале сентября Moody's обновило рейтинги Киева и Харькова.